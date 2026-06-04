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        Boyabat'ta yıl sonu sergisi açıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Boyabat'ta yıl sonu sergisi açıldı

        Sinop’un Boyabat ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezinde açılan sergide kursiyerlerce yapılan el emeği ürünler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

        Serginin açılışında konuşan Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuri Aslan, insan hayatının sürekli değişim ve gelişim içinde ilerleyen bir yolculuk olduğunu söyledi.

        Bu yolculukta insanın kendisini geliştirmesinin önemine dikkati çeken Aslan, şöyle konuştu:

        "Öğrenme, sadece belirli bir yaş grubunu ya da hayatın belli bir dönemini kapsayan bir süreç değil, hızla değişen dünyada her birey için sürekli ihtiyaçtır. Günümüzün hızla gelişen bilgi ve teknoloji çağında, bilgiye erişim yollarının farklılaşmasıyla birlikte hayat boyu öğrenme daha da önemli hale gelmiştir. Bu açıdan hayat boyu öğrenme programında sunduğumuz eğitimlerle, bireylerin tüm potansiyelini ortaya çıkarması, aktif ve mutlu vatandaş olması beklenmekte; öğrenen topluma dönüşüm hedeflenmektedir."

        Sergiyi gezen Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ ve diğer ilgililer kursiyerlerden ve usta öğreticilerden ürünlerle ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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