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        Etnospor Etkinlik Tırı Sinop'ta gençler ve çocuklarla buluştu

        Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı etkinlik tırı, Sinop'ta gençler ve çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Etnospor Etkinlik Tırı Sinop'ta gençler ve çocuklarla buluştu

        Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı etkinlik tırı, Sinop’ta gençler ve çocuklarla buluştu.

        İskele Meydanı'nda kurulan Etnospor Etkinlik Tırı'nda, katılımcılar, masa oyunları, kale oyunu, mas güreşi, çömlek oyunu, topaç, okçuluk ve ok savaşları gibi oyunları oynama ve deneyimleme fırsatı buldu.

        Etkinlik kapsamında açılan yüz boyama ve ıhlamur bez baskı çanta atölyeleri de özellikle çocukların ilgi odağı oldu.

        Etkinlik tırı sorumlusu Mustafa Yıldız, AA muhabirine, etkinlik tırlarının iki gün süreyle Sinop halkının hizmetinde olacağını söyledi.

        Bütün yaş gruplarına hitap eden geleneksel spor dallarının ve oyunların etkinlik alanlarında mevcut olduğunu aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

        “Etkinlik alanımızda zeka oyunları, mas güreşi, çömlek ve kale oyunu gibi katılımcıların el becerilerini geliştiren oyun parkurlarımız var. Yine bunlarla beraber katılımcıların okçuluk deneyimi yapmalarına olanak sağlayan alanımız mevcut. Aynı zamanda bütün yaş gruplarının birbirleriyle ok savaşlarını deneyimleyebileceği alanlar oluşturduk. Sinop’ta çok güzel bir ilgi ve alaka ile karşılaştık. Etkinlik alanımız çok güzel, bütün halkımızı bekliyoruz.”

        Geleneksel oyunları deneyimleyen Enes Çalışkan ise etkinlik alanında birçok farklı oyunu oynayarak çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

        Özellikle ok savaşları oyununda büyük keyif aldıklarını anlatan Çalışkan, “Arkadaşlarla ok savaşları yaptık. Daha sonra ok attık, mas güreşi yaptık, topaç döndürdük. Çok eğlenceli ve keyifli bir etkinlik." dedi.

        Zekai Dinçer de etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, ok savaşları parkuru ve ok atma deneyimi yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

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