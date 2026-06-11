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        Gerze Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı

        Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulunda 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Gerze Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı

        Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulunda 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Gerze Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bozkurt Altan, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı dileyen Altan, öğrencilerin eğitim süreçlerinde emeği bulunan akademisyenlere ve ailelere de teşekkür etti.

        Altan'ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

        Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.


        Törene Kaymakam Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Karaoğlu, diğer ilgililer ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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