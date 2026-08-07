İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkeli'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'un Türkeli ilçesinde ziyaretler yaptı.



Sinop'taki toplu açılış programından sonra Türkeli ilçesine geçen Bakan Çiftçi, kaymakamlığı ziyaret etti.



İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaretinin ardından Çiftçi, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.



Belediyeye de ziyarette bulunan Çiftçi, Çayiçi Konaklamasız Orman Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.



Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinde Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş eşlik etti.

