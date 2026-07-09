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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Erkan Taş Durağan'a gelecek

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Erkan Taş ve üçüncü olan Mustafa Taş ile başaltı pehlivanı Yusuf İslam Taş'ın Durağan'da düzenlenecek programda vatandaşlarla bir araya geleceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Erkan Taş Durağan'a gelecek

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Erkan Taş ve üçüncü olan Mustafa Taş ile başaltı pehlivanı Yusuf İslam Taş'ın Durağan'da düzenlenecek programda vatandaşlarla bir araya geleceği bildirildi.

        Durağan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 11.30'da eski itfaiye binası önünde başpehlivan Erkan Taş ile Mustafa Taş ile Yusuf İslam Taş'ı karşılama töreni gerçekleştirilecek.


        Buradan başlayacak kortej yürüyüşü, Belediye Meydanı'nda sona erecek.

        Burada yapılacak konuşmaların ardından başarılı sporculara hediye verilecek, ardından vatandaşlar altın kemer sahibi başpehlivanlar ve Kırkpınar ağası ile fotoğrafı çektirme imkanı bulacak.

        Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, tüm vatandaşları programa davet ederek, Kırkpınar'da elde edilen başarının ilçe halkıyla birlikte kutlanacağını belirtti.

        Ermiş, ata sporunun önemli temsilcilerini Durağan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "İlçemizin yetiştirdiği değerli pehlivanlarımızın başarıları hepimizin gururudur. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı buluşmaya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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