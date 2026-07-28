Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan içme suyu 16 köye ulaştırılacak

Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan içme suyunun 16 köye ulaştırılacağı bildirildi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinin vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.



2026 yılı içerisinde 7 bin 400 ton evsel katı atığın toplanarak düzenli depolama tesislerine ulaştırıldığını belirten Çınkıl, ayrıca 1200 ton atık suyun uygun yöntemlerle bertaraf edildiğini kaydetti.



Kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmek için de yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Çınkıl, 2026 yılı asfalt sezonunda il genelinde toplam 50 kilometreyi aşkın asfalt yol çalışmasının tamamlandığını dile getirdi.



Gerze İçme Suyu İsale Hattından Köylere Bağlantı ve Enerji Nakil Hattı Projesi'nin 43 milyon 665 bin lira sözleşme bedeliyle hayata geçirildiğini aktaran Çınkıl, "Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisimizden temin edilen arıtılmış içme suyunu Merkez ve Gerze ilçelerimize bağlı toplam 16 köyümüze ulaştıracağız. Yaklaşık 51 kilometrelik içme suyu hattı ve 11 yeni içme suyu depomuzu kapsayan projemizde bugüne kadar 35 kilometre boru hattı döşendi. Altı adet depomuzun yapımında ise sona yaklaşıyoruz. Projede şu an itibarıyla yüzde 70 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık." dedi.



Çınkıl, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki 16 köyün sağlıklı, hijyenik ve kesintisiz içme suyuna daha güçlü bir altyapıyla kavuşacağını sözlerine ekledi.

