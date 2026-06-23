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        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi yöresel kıyafetler defilesine ev sahipliği yaptı

        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde, "Geçmişten Günümüze, Sinop Kırmızısı" temasıyla yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi yöresel kıyafetler defilesine ev sahipliği yaptı

        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde, “Geçmişten Günümüze, Sinop Kırmızısı” temasıyla yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Valilik ev sahipliğinde Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen defilede, büyük çoğunluğu kırmızı renklerden hazırlanan 65 kıyafet mankenler tarafından tanıtıldı.

        Geçmişin izlerini taşıyan yöresel kıyafetlerin yanı sıra bugünün modasıyla tasarlanan kıyafetlerin de tanıtıldığı defilede, özellikle kırmızı tondaki kıyafetler izleyenlerin beğenisini topladı.


        Tarihi mekandaki defileye katılan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin de insanlar gibi bir karakteri, bir fiziksel yapısı olduğunu söyledi.

        Sinop kırmızısı olarak adlandırdıkları rengin binlerce yıl öncesine dayanan tarihi bir geçmişi olduğunu vurgulayan Özarslan, Sinop’un bereketli topraklarından elde edilen bu özel rengin Antik çağ dönemlerinden bu yana sanatın ve kültürün dili olduğunu anlattı.

        Sinop kırmızısı renginin istisnai bir renk olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu;

        “Bu renk toprak rengi. Bu renk uzun yolculuklarla yolculuğuna devam eden yorgun bir renk. Ama her yorgunluğuna rağmen yeni rakiplerine rağmen yine yaşamaya devam eden çok beğenilen bir renk. Bunun için markamıza, marka değerimize değer katan bir renk.​Bunu burada her şeyden önce bizim sahiplenmemiz lazım.​Kurumsal hafızanın orada durması lazım. İşte şu anda kurumsal hafızayı koruyoruz ve yaşatıyoruz.”

        Vali Özarslan, defilenin ardından moda tasarımcılarına teşekkür plaketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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