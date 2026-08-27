Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
Sinop Valiliğince kent genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Sinop Valiliğince kent genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanağın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Yağışın kent genelinde etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.