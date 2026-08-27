Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

        Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

        Sinop Valiliğince kent genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

        Sinop Valiliğince kent genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanağın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

        Yağışın kent genelinde etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!

        Benzer Haberler

        Nisi Göleti'nde güzelleştirme çalışmaları
        Nisi Göleti'nde güzelleştirme çalışmaları
        Düşürülen cüzdan polis ekiplerince sahibine ulaştırıldı
        Düşürülen cüzdan polis ekiplerince sahibine ulaştırıldı
        51 yıllık anılar Sinop'taki geleneksel buluşmada tazelendi
        51 yıllık anılar Sinop'taki geleneksel buluşmada tazelendi
        Sinop için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
        Sinop için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
        Şehit Riyale Hüseyin Paşa'nın hatırası mavi sularda yaşatılacak
        Şehit Riyale Hüseyin Paşa'nın hatırası mavi sularda yaşatılacak
        Türkeli'de küçük üretim, büyük ürün verdi
        Türkeli'de küçük üretim, büyük ürün verdi