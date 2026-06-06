Sinop'ta 150 bin metrekare alana sahip Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı hizmete açıldı

Sinop'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle 150 bin metrekare alanda yapılan Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı hizmete sunuldu.



Kentin Karakum mevkisinde hizmete açılan yaşam alanında yürüyüş güzergahları ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra dinlenme noktaları, kameriyeler, mescit, tuvalet, bebek bakım odası, piknik alanları ve spor sahaları yer alıyor.



Yaşam alanının hizmete açılış törenine AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in telefonundan bağlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iyi günde de kötü günde de hep Sinop'un yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.



Sinop'u Karadeniz'in parlayan yıldızı yapabilmek adına tüm destekleri verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerine dikkati çeken Kurum, kentte geçmişte yaşanan sel felaketi sürecinde de vatandaşların yanlarında olduklarını anlattı.



Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı'nın Sinop halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, şöyle konuştu:



"Hep beraber üzüldüğümüz sel felaketi sonrasında Sinop'un her ilçesinde, her köyünde, her mahallesinde adım adım gezdiğimiz, milletimizin zor gününde yanında olduğumuz bir çalışmayı sergiledik. Hamdolsun, hiçbir zaman milletimize mahcup olmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin 81 ilinde kalkınma seferberliğini, inşa seferberliğini en güzel haliyle milletimize sunmaya gayret gösterdik. Bugün de açılışını büyük heyecanla gerçekleştirdiğimiz Nisi Göleti ki burada sayın vekilimiz o gün vatandaşlarımızın böyle bir ihtiyacı olduğunu bize dile getirdiğinde, biz de memnuniyetle, 'Nisi Göleti'ni geleceğe en güzel haliyle taşırız' dedik. Bu bakışla, bu anlayışla çalışmayı başlattık. Karadeniz'imizin incisi Sinop'umuza böylesine güzel bir eseri kazandırmaktan, böylesi güzel bir hizmeti yapmaktan da onur duyuyoruz."



​Allah'ın kendilerini hiçbir zaman millete mahcup etmediğini dile getiren Kurum, "Depremde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda 500 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık ve 86 milyon vatandaşımızla birlikte bu inşa seferberliğini gerçekleştirdik. O süreçte Sinop'a söz verdik, 'Nisi Göleti’ni tamamlayacağız, burayı bir millet bahçesine çevireceğiz' dedik. Hamdolsun burada bugün vatandaşlarımızın, çocuklarımızın sevinçleriyle, oradaki kuşların cıvıltılarıyla, ağaçların gölgesinde en güzel haliyle Nisi Göleti’ni yaşayacakları projeyi, millet bahçemizi Sinop’a armağan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.



Vali Mustafa Özarslan ise ​Karadeniz'de Sinop'un tarihi ve doğasıyla muhteşem bir kent olduğunu vurgulayarak, "Ne istersen var. Böyle bir çeşitliliği olan ülke, plaj zenginliği olan bir yer var mı? Benim bildiğim yok. Yüzde 70'i orman olan bir kentiz. Ben buna, 'Yeşil deniz' diyorum. Mavi deniz önümüzde, yeşil deniz arkamızda." dedi.



Milletvekili Maviş de Nisi Göleti'nin önceki halini gördükçe çok huzursuz olduklarına işaret ederek, "Uzun mücadelenin sonucunda alanı yepyeni bir yüzle vatandaşların hizmetine sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Sinop bir tarih şehri, bir kültür şehri, bir medeniyet şehri. Yeşiliyle mavinin buluştuğu, muhteşem bir doğa şehri. Ama Sinop'un bu güzelliklerini, bu büyük mirasını Sinopluların en güzel şekilde kullanması konusunda ne yazık ki eksiklerimiz olmuş. Şimdi bir bir bu eksiklikleri tamamlıyoruz. ​Sinop'umuzun bu güzelliklerini herkesin yararlanacağı konfor alanına dönüştürmeye çalışıyoruz. İşte Nisi Göleti bunlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından dua edildi, ardından kurdele kesilerek yaşam alanı hizmete açıldı.

