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        Sinop'ta 81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Sinop'ta 81 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Sinop'ta 81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Sinop’ta 81 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaleyazısı Mahallesi Karadeniz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Rahim D'yi evde hareketsiz bulan oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Rahim D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Rahim D'nin cesedi, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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