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        Sinop'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Sinop'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        B.E. idaresindeki 57 ACA 370 plakalı otomobil, Türkeli-Çatalzeytin kara yolu Yalı Mahallesi mevkisinde yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobilde bulunan S.E. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarpmanın etkisiyle büyükbaş da hayvan telef oldu.

        Sahibine, hayvanını kara yolunda kontrolsüz şekilde bulundurması nedeniyle cezai işlem uygulandı.



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