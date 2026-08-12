Sinop'ta çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Dereköy köyü Derecuma mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Sinop ve Gerze belediyelerinin ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.