Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta demir yolu ihtiyaç analizi toplantısı yapıldı

        Sinop'ta demir yolu ihtiyaç analizi toplantısı yapıldı

        Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan başkanlığında demir yolu ihtiyaç analizi toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Sinop'ta demir yolu ihtiyaç analizi toplantısı yapıldı

        Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan başkanlığında demir yolu ihtiyaç analizi toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik binasında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

        Toplantıda, KUZKA desteğiyle hazırlanan "TR82 Bölgesi Demir Yolu Konsept Geliştirme ve İhtiyaç Analizi Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Kentin, ekonomik, teknik ve lojistik açıdan gelecekte oluşabilecek yük ve yolcu hareketliliğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Sinop'un ve TR82 Bölgesi'nin ulusal ulaştırma ağlarına entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve paydaşların görüş ve önerileri alındı.

        Toplantıda, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, nükleer güç santralı planlaması, orman ürünleri, çeltik, tuğla, kiremit, savunma sanayi yatırımları ve turizm sektörü gibi alanlarda öne çıkan Sinop'ta, artık demir yolu ihtiyacının gündeme geldiğine dikkati çeken Vali Özarslan, demir yolu yatırım stratejilerine yön verecek taslak raporun hazırlanma sürecinde yerel dinamikleri, sektör temsilcilerinin beklentilerini ve paydaş görüşlerini doğru yansıtmak amacıyla Kastamonu ve Çankırı'da da bilgilendirme toplantıları yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Sinop'ta lise öğrencilerince yıl sonu resim sergisi açıldı
        Sinop'ta lise öğrencilerince yıl sonu resim sergisi açıldı
        Sinop'ta demir yolu projesi için kritik toplantı
        Sinop'ta demir yolu projesi için kritik toplantı
        Anne adayları geleceğe hazırlanıyor
        Anne adayları geleceğe hazırlanıyor
        Sinop'ta öğrenciler biyoçeşitliliği yerinde inceledi
        Sinop'ta öğrenciler biyoçeşitliliği yerinde inceledi
        Boyabat çevre yolu çalışmaları
        Boyabat çevre yolu çalışmaları
        Sinop'ta Su Verimliliği Belgesi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı
        Sinop'ta Su Verimliliği Belgesi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı