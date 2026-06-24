Sinop'ta demir yolu ihtiyaç analizi toplantısı yapıldı

Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan başkanlığında demir yolu ihtiyaç analizi toplantısı gerçekleştirildi.



Valilik binasında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.



Toplantıda, KUZKA desteğiyle hazırlanan "TR82 Bölgesi Demir Yolu Konsept Geliştirme ve İhtiyaç Analizi Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.



Kentin, ekonomik, teknik ve lojistik açıdan gelecekte oluşabilecek yük ve yolcu hareketliliğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Sinop'un ve TR82 Bölgesi'nin ulusal ulaştırma ağlarına entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve paydaşların görüş ve önerileri alındı.



Toplantıda, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, nükleer güç santralı planlaması, orman ürünleri, çeltik, tuğla, kiremit, savunma sanayi yatırımları ve turizm sektörü gibi alanlarda öne çıkan Sinop'ta, artık demir yolu ihtiyacının gündeme geldiğine dikkati çeken Vali Özarslan, demir yolu yatırım stratejilerine yön verecek taslak raporun hazırlanma sürecinde yerel dinamikleri, sektör temsilcilerinin beklentilerini ve paydaş görüşlerini doğru yansıtmak amacıyla Kastamonu ve Çankırı'da da bilgilendirme toplantıları yapacaklarını kaydetti.

