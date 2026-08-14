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        Sinop'ta denetimli serbestlik yükümlülerinden okulda bakım çalışması

        Sinop'un Durağan ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerince Cumhuriyet İlkokulu'nda boya, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Sinop'ta denetimli serbestlik yükümlülerinden okulda bakım çalışması

        Sinop'un Durağan ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerince Cumhuriyet İlkokulu'nda boya, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

        Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma yeniden kazandırılması ve toplumla bütünleşmelerine katkı sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Durağan ilçesinde oluşturulan mobil ekip tarafından Cumhuriyet İlkokulu'nda boya, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

        Çalışmayla okulun yeni eğitim öğretim yılına daha temiz, düzenli ve eğitim faaliyetlerine uygun şekilde hazırlanmasına katkı sağlandı.

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        Açıklamada, kamu hizmeti faaliyetleriyle yükümlülerin sorumluluk bilinci kazanmalarının ve emekleriyle topluma fayda sağlamalarının amaçlandığı belirtilerek, kamu kurumlarının bakım ve onarım ihtiyaçlarının bu kapsamda karşılanmasının kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sunduğu ifade edildi.

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