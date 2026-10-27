Sinop'ta hastanede hastaya şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire tutuklandı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan hemşire E.B, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.