Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta hastanede hastaya şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire tutuklandı

        Sinop'ta hastanede hastaya şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire tutuklandı

        Sinop'ta palyatif ünitesinde tedavi gören yaşlı kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemece serbest bırakılan hemşire, savcının karara itirazının ardından tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Sinop'ta hastanede hastaya şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire tutuklandı

        Sinop'ta palyatif ünitesinde tedavi gören yaşlı kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemece serbest bırakılan hemşire, savcının karara itirazının ardından tutuklandı.

        Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu.

        Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan hemşire E.B, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

        REKLAM

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kadına karşı yaralama" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Sinop'ta sosyal hizmet çalışmaları değerlendirildi
        Sinop'ta sosyal hizmet çalışmaları değerlendirildi
        Sinop'ta Hasta Hakları Günü'nde bilgilendirme etkinliği
        Sinop'ta Hasta Hakları Günü'nde bilgilendirme etkinliği
        Türkeli'de hastaları gülümseten ziyaret
        Türkeli'de hastaları gülümseten ziyaret
        Sinop'ta kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları
        Sinop'ta kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları
        Sinop'ta geleceğin şefleri makaron yapımını öğrendi
        Sinop'ta geleceğin şefleri makaron yapımını öğrendi
        Sinop'ta oyun temelli öğrenme uygulamaları ele alındı
        Sinop'ta oyun temelli öğrenme uygulamaları ele alındı