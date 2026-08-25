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        Sinop'ta köy muhtarı tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

        Sinop'un Durağan ilçesinde köy muhtarı tarlada tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Sinop'ta köy muhtarı tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

        Sinop'un Durağan ilçesinde köy muhtarı tarlada tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Yalnızkavak köyü muhtarlığı görevini yürüten Arif Erdoğdu'nun gece eve dönmemesi üzerine yakınları sabah saatlerinde çevrede arama çalışması başlattı.

        Erdoğdu, arama çalışmaları sonucu ailesi tarafından köyde kendilerine ait tarlada tabancayla vurulmuş halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Erdoğdu'nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olay yerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

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