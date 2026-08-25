Sinop'ta köy muhtarı tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Jandarma ekipleri olay yerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdoğdu, arama çalışmaları sonucu ailesi tarafından köyde kendilerine ait tarlada tabancayla vurulmuş halde bulundu.

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