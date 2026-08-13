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        Sinop'ta kruvaziyer ve yat limanı için sondaj çalışmalarına başlandı

        Türkiye'nin kuzey ucu Sinop'ta hayata geçirilmesi planlanan Kruvaziyer ve Yat Limanı Projesi kapsamında sondaj çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Sinop'ta kruvaziyer ve yat limanı için sondaj çalışmalarına başlandı

        Türkiye'nin kuzey ucu Sinop'ta hayata geçirilmesi planlanan Kruvaziyer ve Yat Limanı Projesi kapsamında sondaj çalışmalarına başlandı.

        3 tarafı denizle çevrili kentin iç liman mevkisinde Valilik koordinesinde uygulanacak projeyle, Sinop'un deniz turizmi potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

        202 küçük yat ve 30 metrelik 7 mega yat kapasiteli olarak inşa edilecek liman, 33 bin 375 metrekare geri saha ve 4 bin 950 metrekare bakım alanına sahip olacak. Liman ayrıca iki adet 200 metre ve bir adet 300 metre uzunluğunda yolcu gemisi kapasiteli olarak tasarlandı.

        Harita ve su altı araştırmaları tamamlanan projeye ilişkin bilgi veren Vali Mustafa Özarslan, projenin Sinop'un turizm ve denizcilik altyapısına değer katacağını söyledi.

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        Kentin deniz turizmi potansiyelinin fikirden fiiliyata dönüşmeye başladığını belirten Özarslan, "Bu önemli yatırım projesi için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na ve milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş'e teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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