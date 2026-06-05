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        Sinop'ta kurulan bal ormanı arıcıların hizmetine sunuldu

        Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Bal Ormanı Eylem Planı" kapsamında Türkiye'nin 913. bal ormanı Sinop'ta kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:25 Güncelleme:
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        Sinop'ta kurulan bal ormanı arıcıların hizmetine sunuldu

        Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Bal Ormanı Eylem Planı" kapsamında Türkiye'nin 913. bal ormanı Sinop'ta kuruldu.

        Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından merkez ilçeye bağlı Dibekli köyünde 45 hektarda kurulan bal ormanıyla, bölgedeki bitki örtüsünün zenginleştirilerek arıcılık faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

        Vali Mustafa Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada, bal ormanlarının bal üretiminin artırılmasında çok önemli işlev gördüğünü söyledi.

        Sinop'un oldukça zengin bitki örtüsüne sahip olduğuna dikkati çeken Özarslan, bu nedenle il genelinde 16 bal ormanını arıcıların hizmetine sunduklarını dile getirdi.

        Araştırmalara göre kovan başına bal üretiminin 6 ile 64 kilogram arasında değiştiğini anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Yapmamız gereken, verimliliği artırmak. Verimliliğin artırılması bu şekildeki organizasyonlarla olur. Nektarın çoğaltılmasıyla, çeşitlendirilmesiyle olur. Biberiyeden ıhlamura kadar çeşitlilik yönünden zengin bir orman burası. Ayrıca burada değişik altyapı hizmetleri de var. Bu şekilde çalışırsak verimliliği 5'ten, 6'dan 15'lere, 20'nin üzerine çıkarırız. Burada en büyük sorun, verimlilik. Buna dair çok çalışmamız lazım."

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise arıcılığın önemli bir sektör olduğuna işaret ederek, "Son yıllarda yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle istenilen seviyede üretim yapılamadı. Buraya dikilen, ekilen ağaçlar ve bitkilerle inşallah bir taraftan kapasiteyi artıracağız bir taraftan da arılarımızın kolay şekilde çiçeğe, bitkiye erişimini sağlayacağız. Böylelikle de hem kaliteyi hem de üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz. Ümit ediyoruz ki arıcı arkadaşlarımızın çalışmalarına ivme kazandıracak, katkı sağlayacak bir adım atılmış olsun." dedi.


        Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu da ​kentin zengin bitki örtüsü, uygun ekolojik koşulları ve köklü arıcılık kültürüyle Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, ​45 hektarda kurdukları bal ormanında akasya, ıhlamur, lavanta, mahlep, ortanca, hanımeli ve kekik gibi nektar ve polen bakımından zengin bitki türlerinin dikildiğini kaydetti.


        Konuşmaların ardından, Türkiye'nin 913. bal ormanı hizmete sunuldu.

        Açılışın ardından Vali Özarslan ve milletvekili Maviş, alanda incelemede bulunarak arıcılardan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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