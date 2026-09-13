Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmemesi uyarısı yapıldı

        Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmemesi uyarısı yapıldı

        Sinop'ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 18 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmemesi uyarısı yapıldı

        Sinop'ta dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise saatte 18 deniz miline ulaşması beklendiğinden denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan verilere göre, il genelinde yarın dalga yüksekliğinin 2 metre, rüzgar hızının ise saatte 18 deniz mili olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan 14 Eylül Pazartesi günü denize girmemeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması

        Benzer Haberler

        Sinop'un kanalizasyon altyapısı için 400 milyon liralık yatırım
        Sinop'un kanalizasyon altyapısı için 400 milyon liralık yatırım
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Sinop'ta 70 milyar lirayı aşan kam...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Sinop'ta 70 milyar lirayı aşan kam...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör meselesini kalıcı olarak gündemimizd...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör meselesini kalıcı olarak gündemimizd...
        Cevdet Yılmaz Sinop'ta konuştu: "Terörün Türkiye'ye maliyeti en az 2,3 tril...
        Cevdet Yılmaz Sinop'ta konuştu: "Terörün Türkiye'ye maliyeti en az 2,3 tril...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Sinop'ta
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Sinop'ta
        Sinop'un su ürünleri potansiyeli Antalya'da masaya yatırıldı
        Sinop'un su ürünleri potansiyeli Antalya'da masaya yatırıldı