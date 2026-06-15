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        Sinop'ta lise öğrencileri ata tohumlarından fide yetiştirdi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde lise öğrencileri, ata tohumlarından sebze fideleri yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Sinop'ta lise öğrencileri ata tohumlarından fide yetiştirdi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde lise öğrencileri, ata tohumlarından sebze fideleri yetiştirdi.

        Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sürdürülebilir tarım bilincini genç nesillere aktarmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla yürütülen "Tohumdan Seraya, Seradan Bahçeye" projesi tamamlandı.

        Yaklaşık dört ay önce başlatılan proje kapsamında Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan serada öğrenciler tarafından mısır, ayçiçeği, biber, domates ve biberiye gibi 23 çeşit sebze fidesi elde edildi.

        Okul bahçesinde yetiştirilen fideler için tanıtım etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte konuşan proje yürütücüsü Banu Sipahi, 9. ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin tamamının projeye katkı sağladığını belirtti.

        Sürdürülebilir tarım bilincinin genç nesillere aktarılması ve yerli üretimin desteklenmesinin önemine değinen Sipahi, "Proje çerçevesinde ilk olarak öğrencilerimizin köylerden getirdikleri ata tohumlarının bahçemize ve seralarımıza ekimini yaptık. Zaman içerisinde uygulama bahçemizde mısır, nohut, ayçiçeği, biber, domates, biberiye, kekik başta olmak üzere 23 çeşit ürün yetiştirdik. Bir kısım ürünlerimiz yenilmeye hazır duruma geldi. Fazla fidelerimizi de öğrencilerimize ve isteyenlere paylaştık." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından katılımcılar sera ve bahçeyi gezerek, yetiştirilen fideler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

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