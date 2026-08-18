Sinop'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı
Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 18.08.2026 - 17:13 Güncelleme:
Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Gelincik Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu.
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