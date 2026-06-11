Sinop'ta pencereden düşen 84 yaşındaki yaşlı adam öldü

Sinop'ta, bir binanın 4. katından düşen 84 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında yaşayan İbrahim Yıldırım, evin penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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