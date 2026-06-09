Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta TKDK'dan hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği

        Sinop'ta TKDK'dan hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği

        Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında bir büyükbaş hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Sinop'ta TKDK'dan hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği

        Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında bir büyükbaş hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği verilecek.

        Vali Mustafa Özarslan, Valilik Toplantı Salonu'nda hibe desteği almaya hak kazanan proje sahibiyle bir araya geldi.

        Özarslan, burada yaptığı konuşmada, IPARD programı çerçevesinde kentte desteklenen proje sayısının 13’e ulaştığını söyledi.​

        Hayvancılık yapan, çiftçilik yapmak isteyen veya su ürünlerinde işleme yapmak isteyen vatandaşlardan IPARD çağrılarını takip etmelerini isteyen Özarslan, şöyle konuştu:

        "​Bu yönden TKDK koordinatörümüz ve ekibi sahada sürekli arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin yanında. Sürekli kurumun yaptığı hizmetleri, teşvikleri anlatıyorlar. Tabii ki bu teşvikler zamanla sınırlı, başvuru sürelerinin bir süreleri var. Dolayısıyla da lütfen bu teşvik ilanlarını, çağrıları takip etsinler, süreleri de kaçırmasınlar. Ama çağrılar sürekli devam ediyor. Lütfen bu konuda üreticilerimiz duyarlı olsunlar. Bu bütçelerden ne kadar çok Sinoplu hemşehrilerim faydalanırsa Sinop'umuzun, kırsaldaki yaşayan halkımızın refahı, yaşam standardı yüksek olur."

        Özarslan'ın konuşmasının ardından TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ve yatırımcı Özcan Duru, 9 milyon lira hibe verilecek projenin protokolünü imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta hayvancılığa 15,3 milyon liralık yatırım: 9,2 milyon lira hibe ver...
        Sinop'ta hayvancılığa 15,3 milyon liralık yatırım: 9,2 milyon lira hibe ver...
        Sinop Akgöl'de iletişim sorunu çözüldü
        Sinop Akgöl'de iletişim sorunu çözüldü
        Sinop'ta "tam prova sınavı" gerçekleştirildi
        Sinop'ta "tam prova sınavı" gerçekleştirildi
        Sinop'ta Macro Clean projesi ile genç nesillere çevre bilinci aşılanıyor
        Sinop'ta Macro Clean projesi ile genç nesillere çevre bilinci aşılanıyor
        Boyabat'ta otomobilin çarptığı akülü engelli aracındaki kişi yaralandı
        Boyabat'ta otomobilin çarptığı akülü engelli aracındaki kişi yaralandı
        Türkeli'de öğrenciler rip akıntısı konusunda bilgilendirildi
        Türkeli'de öğrenciler rip akıntısı konusunda bilgilendirildi