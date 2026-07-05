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        Sinop'ta uluslararası plaj voleybolu turnuvası sona erdi

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sinop Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Sinop'ta uluslararası plaj voleybolu turnuvası sona erdi

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Sinop Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı sona erdi.

        Kumkapı sahilinde 8. kez gerçekleştirilen ve 4 gün süren turnuvanın son gününde final karşılaşmaları oynandı.

        Erkekler kategorisinde İranlı Bahman Salemiin Jehboroun ve Arash Vakili birinci, Ahmet Can ve Yasin Baysal ikinci, Eren Kanlı ve Canbulat Dönmez üçüncü oldu.

        Kadınlar kategorisinde ise Alanya Belediyesinden Anna Değirmenci ve Adelia Akhmetova birinciliği elde etti. Berfin Öztürk ve Esra Demirkıran ikinci, Nursen Yaren Sencel ve Merve Çelebi üçüncü sırada yer aldı.

        Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Taha Ünal, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybol Kurul Üyesi Murat Bostan ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Şaban Değermenci tarafından verildi.

        Belediye Başkanı Gürbüz, turnuvanın ardından Aslandaş ile Ünal'a, Sinop'a özgü gemi maketi hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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