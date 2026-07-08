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        Temizlenmesi zor ama lezzetli balık: İskorpit

        Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, iskorpit balığının kendine has lezzetiyle dikkat çektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Temizlenmesi zor ama lezzetli balık: İskorpit

        Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, iskorpit balığının kendine has lezzetiyle dikkat çektiğini söyledi.

        Gündoğdu AA muhabirine, iskorpitin lezzetli bir balık olduğunu söyledi.

        Balığın zehirli dikenleri olduğuna dikkati çeken Gündoğdu, temizleme sürecinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

        Balığın temizliğinin uzmanlık gerektirdiğine işaret eden Gündoğdu, "Biraz eziyetli, dikenleri zehirli olduğu için zor bir balık. Herkesin yapabileceği, ayıklayabileceği bir balık değil. İskorpitin önce kafasını atıyoruz, ardından zehirli dikenlerini alıyoruz. Daha sonra derisini soyuyoruz. Orta kılçığını da aldığımızda geriye sadece eti kalıyor." dedi.

        İskorpit balığının çorba, buğulama, tava, şiş yapılabildiğini anlatan Gündoğdu, "Saç kavurması da çok güzel olur. İskorpit, balık sezonu dışında da yoğun talep görüyor. 3 kilodan 680 gram et elde ediyoruz. Temizlenmiş olarak kilogramı 900 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.




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