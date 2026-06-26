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        Türkeli Devlet Hastanesinde trafik kazasına karşı tatbikat düzenlendi

        Sinop'un Türkeli Devlet Hastanesinde trafik kazalarına yönelik acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Türkeli Devlet Hastanesinde trafik kazasına karşı tatbikat düzenlendi

        Sinop'un Türkeli Devlet Hastanesinde trafik kazalarına yönelik acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

        Senaryo gereği meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Tatbikatta polis ekipleri de sağlık ekiplerine eşlik ederek, güvenlik ve trafik akışının sağlanmasına destek verdi.

        Hastanede yaralıların kabulü, triyaj ve tedavi süreçleri uygulanırken, acil durum planı kapsamındaki işleyiş test edildi.

        Tatbikat, değerlendirme toplantısıyla sona erdi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

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