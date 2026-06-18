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        Türkeli'de su ürünleri denetimi yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Türkeli'de su ürünleri denetimi yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, mevzuata aykırı şekilde bırakıldığı belirlenen 5 sahipsiz ve markasız ağa el konuldu.

        Çalışmalar kapsamında ayrıca deniz ekosistemi ve su ürünleri kaynakları açısından risk oluşturan hayalet misina ağ tespit edilerek bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

        Ağlarda bulunan canlı su ürünleri ise yeniden denize bırakıldı.



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