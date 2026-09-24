Türkeli'de yapımı tamamlanan trafo merkezi hizmete alındı

Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TEİAŞ 22. Bölge Müdürü Hakan Can ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından merkez devreye alındı.

TEİAŞ tarafından 250 milyon lira maliyetle yapılan merkezin bölgede zaman zaman yaşanan enerji kesintilerinin sonlandırılmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

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