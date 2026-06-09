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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Şırnak'ta öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Şırnak'ta öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Şırnak'ta öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Şırnak'ta öğrencilerle bir araya geldi.


        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu sürecinin öncesi ve sonrasındaki deneyimleri hakkında bilgi verdi.

        ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin bilgileri de aktaran Atasever, uzay, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerden bahsetti.

        Atasever, sunumunun ardından, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Atasever'e plaket takdim etti.

        Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Şükrü Geliş Fen Lisesi Müdürü Cahit İnal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Atasever, 2024'te iki Türk astronot olarak bilim misyonu kapsamında uzay görevi gerçekleştirdiklerini, bu görevde 20 deney icra ettiklerini söyledi.

        Bu deneylerde çok önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade eden Atasever, şunları kaydetti:

        "Bu, önümüzdeki yıllardaki bilimsel çalışmalarımızı, uzay çalışmalarımızı yönlendirecek önemli birtakım bulguları bize sundu. Yürüttüğümüz başka misyon ve faaliyet daha var. O da toplumsal farkındalık faaliyetlerimiz. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir tarafına gidip özellikle uzay, bilim ve teknoloji alanında hayal kuran üstün yetenekli gençlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz."

        Öğrencilerin heyecanını, ilgisini görmenin mutluluk verici olduğunu dile getiren Atasever, yarın Hakkari'ye gideceğini belirtti.

        Atasever, "Şırnak'taki öğrencilerin de uzay çalışmalarımıza gösterdiği ilgiyi görmek bizim için çok büyük bir mutluluk." dedi.

        Programa katılan öğrencilerden 10. sınıf öğrencisi Şirin İnal da Şırnak'ta bir astronotun deneyimlerinden bahsetmesinin çok güzel olduğunu söyledi.

        İnal, "Benim ilgi alanımla ilgili sunumu hayranlıkla dinledim. Bizim için güzel bir deneyimdi. İleride mühendislik alanında gelişmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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