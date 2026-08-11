Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini, vesayetçi, çatışmadan beslenen, ekonomik, siyasi, bürokratik çıkar elde eden birilerinin engeller çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Bugün bu badirelerin hepsini hep birlikte milletçe aşacağımız bir sürecin eşiğindeyiz. Zor olan kısım yeni başlıyor. Hep beraber sahip çıkarsak bu sürece, ülkemize ve geleceğimize çok saygın bir hizmet sunmuş olacağız." dedi.

Bakan Tekin, Şırnak'taki temasları kapsamında öğretmenevinde düzenlenen "Yeşeren Gençlik Derneği Kütüphane Projeleri Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Tekin, 81 ilin Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yapmak için Şırnak'a geldiklerini söyledi.

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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilerek yasalaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Meclis'te Türkiye'de milli birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önünde engel olarak aramıza sokulan fitne tohumlarının ayıklanması için birçok siyasi parti birlikte hareket etti ve güzel bir adım attı. Bu adıma hep birlikte sahip çıkarak bu siyasi iradenin karşılığını vermiş olacağız. Kanunlar çıkar, politikalar belirlenir ama toplum ve millet olarak, kamusal sorumlu olan insanlar olarak bizler sahip çıkmazsak bu düzenlemelerden arzu ettiğimiz sonucu elde edemeyiz. Siyaset kurumu üzerine düşeni yaptı, bundan sonra olay bize düşüyor. Bu işi sabote etmek isteyenleri, daha önceki girişimlerde olduğu gibi bu kardeşliğin önüne engeller ve hileler sokmak isteyenleri hep beraber engelleyeceğiz. Üzerinde yaşadığımız coğrafya binlerce yıllık bir arada yaşama kültürünün dünyaya örnek gösterildiği bir geleneğe sahip ve bundan rahatsız olan birileri var. Kürtçe konuşmanın yasak olduğu bir Türkiye'den bugün Kürtçe kursların, derslerin, 'Terörsüz Türkiye'nin konuşabildiği bir Türkiye'yi, demokratikleşme adımlarını kararlı bir biçimde atan ilmek ilmek bu süreci dokuyan Sayın Cumhurbaşkanımıza süreç içerisinde ve bu 24 yıl içerisinde yaptıklarından dolayı müteşekkirim. Allah kendisinden razı olsun."

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Tekin, bugün konuşulan gelişmelerin 2000-2001 yıllarında hayal dahi edilemeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söylediği için linç edildiği bir Türkiye'yi hep beraber yaşadık. O gün 'Devletin Kürtçe televizyonu olacak' deseydik herkes bize gülerdi ama bugün bunun bir hak olduğunu, bunun doğru bir adım olduğunu, bunun milli birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren bir adım olduğunu hep beraber söyleyebiliyoruz. Bu Türkiye'ye kolay gelmedik. Bu adımları atarken vesayetçi, çatışmadan beslenen güçler, ekonomik, siyasi, bürokratik çıkar elde eden birileri hep engel olmaya çalıştılar, önümüze badireler çıkardılar. Bugün bu badirelerin hepsini hep birlikte milletçe aşacağımız bir sürecin eşiğindeyiz. Zor olan kısım yeni başlıyor. Hep beraber sahip çıkarsak bu sürece, ülkemize ve geleceğimize çok saygın bir hizmet sunmuş olacağız. Bu sürece bugüne kadar emek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, destek olan bütün siyasi aktörlere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok hızlı bir biçimde, neredeyse oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul eden milletvekillerimize, sürece destek olan herkese tekrar teşekkür ediyorum."

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- "Kapımız ardına kadar açık"

Tekin, 86 milyon nüfus, 18 milyon öğrenci, yaklaşık 75 bin okul ve 1 milyon 200 bin öğretmenle Bakanlık olarak devasa bir yapı olduklarını belirterek, "Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı, sadece merkezi otoriteyle altından kalkılamayacak kadar büyük bir yük. Bu yükü taşımak sürecinde bize destek olan herkese kapımızın açık olduğunu, Bakanlığa başladığım günden beri söylüyorum. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, siyasi partiler, belediyeler, mülki idare amirleri, yerel yönetimler, kim 'Benim de bu sürece bir katkım olabilir' diyorsa kapımız ardına kadar açık. Bugün Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğinin önayak olduğu okullarımızda kütüphane yapılmasıyla ilgili bir süreci burada imza altına almış olacağız." diye konuştu.

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- "Kütüphanelerimizde şehitlerimizin isimlerini yaşatıyoruz"

Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan ise 2004 yılından bu yana kentte 7 arkadaşıyla geleceğe dair çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Atan, "'Bu şehrin çocukları okuyacak, bu şehrin gençlerinin eli kalem tutacak, vatan ve millet sevgisini çocuklarımıza aşılayacağız' diyerek meşale yaktık. Kütüphane projeleri derneğimizin bir etkinlik alanıdır. Doğu ve Güneydoğu'da deprem bölgelerinde şimdiye kadar 79 kütüphanemizi tamamladık. Şu an 2 kütüphane açılışa hazır. Bu yıl 18 kütüphanemizi bitireceğiz. Bütün kütüphanelerimizi özellikle okullarımızda kuruyoruz. Kütüphanelerimizin hepsi birbirinden özel ve kıymetli. Kütüphanelerimizde şehitlerimizin isimlerini yaşatıyoruz." dedi.

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Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli ve Atan arasında ihtiyaç bulunan okullarda oluşturulacak kütüphanelere ilişkin protokol imzalandı.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Bilal Macit, Ömer Faruk Yelkenci, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Koçero Saluci ve Milli Eğitim İl Müdürü Hakan Cırıt da katıldı.

Bakan Tekin daha sonra, Şırnak Öğretmenevi'nde düzenlenen "İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı"na katıldı.