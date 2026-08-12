Öte yandan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi tarafından Filistin Konvoyu'ndakilere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Şırnak Şehri Nuh Platformu üyeleri, Filistin Konvoyu'na destek için Habur Sınır Kapısı önünde bir araya geldi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra Halil İbrahim Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu"na Şırnak'ta destek açıklaması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.