Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu göreve başladı

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Köroğlu, görevine başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Köroğlu, Cizre Adliyesine geldi. Makamına geçen Köroğlu, görevine başladı.

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