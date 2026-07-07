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        Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu göreve başladı

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Köroğlu, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu göreve başladı

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Köroğlu, görevine başladı.


        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Köroğlu, Cizre Adliyesine geldi.


        Makamına geçen Köroğlu, görevine başladı.

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