Cizre'de "Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık" buluşması düzenlendi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi "Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık" buluşması gerçekleştirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi "Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık" buluşması gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen buluşmada, sınava girecek öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak ve motivasyon amacıyla bilgilendirme yapıldı.
Buluşmada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE koordinatörü Deniz Akgün ile psikolojik danışman Süleyman Kaval, sunum yaparak, öğrencilerin sorularını cevapladı.
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