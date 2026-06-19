Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Cizre'de rehber öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi

        Cizre'de rehber öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlara yönelik toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Cizre'de rehber öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlara yönelik toplantı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında düzenlenen toplantıda, okullarda görev yapan rehber öğretmenler ile psikolojik danışmanlar bilgilendirildi.

        Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerinde de rehber öğretmenlerinin emeğinin büyük olduğunu belirtti.

        Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abdulbaki Sülger ise yıl boyunca kritik alanlarda saha çalışmaları yürüttüklerini belirterek akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve sınav kaygısı gibi konularda binlerce öğrenci ile veliye ulaştıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait

        Benzer Haberler

        Cizre'de yıl sonu rehber öğretmenler toplantısı yapıldı
        Cizre'de yıl sonu rehber öğretmenler toplantısı yapıldı
        Cizre'de öğretmen ve öğrencilerden oluşan müzik grubu konser verdi
        Cizre'de öğretmen ve öğrencilerden oluşan müzik grubu konser verdi
        Cizre'de öğretmen ve öğrencilerden konser
        Cizre'de öğretmen ve öğrencilerden konser
        Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı
        Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı
        Şırnak'ta en uzun halay kuyruğu
        Şırnak'ta en uzun halay kuyruğu
        Cizre'de özel gereksinimli çocuklar tenis şöleninde buluştu
        Cizre'de özel gereksinimli çocuklar tenis şöleninde buluştu