Cizre'de rehber öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlara yönelik toplantı yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında düzenlenen toplantıda, okullarda görev yapan rehber öğretmenler ile psikolojik danışmanlar bilgilendirildi.



Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerinde de rehber öğretmenlerinin emeğinin büyük olduğunu belirtti.



Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abdulbaki Sülger ise yıl boyunca kritik alanlarda saha çalışmaları yürüttüklerini belirterek akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı ve sınav kaygısı gibi konularda binlerce öğrenci ile veliye ulaştıklarını söyledi.

