Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Faraşin Yaylası menderesleri, yeşil çayırları ve buzul gölleriyle ziyaretçilerini bekliyor

        Faraşin Yaylası menderesleri, yeşil çayırları ve buzul gölleriyle ziyaretçilerini bekliyor

        ÖMER YASİN ERGİN/FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, yaz mevsiminde yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler, yeşile bürünen geniş çayırları ve kar sularıyla beslenen buzul gölleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Faraşin Yaylası menderesleri, yeşil çayırları ve buzul gölleriyle ziyaretçilerini bekliyor

        ÖMER YASİN ERGİN/FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, yaz mevsiminde yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler, yeşile bürünen geniş çayırları ve kar sularıyla beslenen buzul gölleriyle ziyaretçilerini bekliyor.


        Şırnak, Hakkari ve Van sınırlarında yer alan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, yaz aylarında hayvanlarını yaylaya götüren göçerler ve doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yayla, karların erimesiyle birlikte farklı tonlarda yeşile bürünen geniş çayırları, rengarenk çiçekleri ve zengin su kaynaklarıyla dikkati çekiyor.

        Kar ve yağmur sularıyla beslenen ve çevresi yeşile bürünen menderesler sayesinde doğa tutkunları hem güzel manzara eşliğinde gezinti yapma hem de serinleme imkanı buluyor.

        Yaylanın üst kısımlarında yer alan ve birçok endemik bitki türünün yaşadığı buzul Çalyan Gölü de erimeyen kar ve buz kütleleri ve doğasıyla ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

        Kimi ziyaretçiler günübirlik gezi için yaylayı tercih ediyor kimi de çadır kurarak bölgenin doğal güzellikleri arasında vakit geçiriyor.

        Yaz mevsiminde serin havasıyla öne çıkan yayla, doğa ve kamp tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Kıvrımlı yapılarıyla 4 mevsim yaylaya görsel güzellik katan menderesler ve buzul gölü dronla görüntülendi.

        - "Herkesi buraya davet ediyoruz"

        Arkadaşlarıyla kamp yapan Müslüm Basan, AA muhabirine, yaylaya piknik yapmaya, gezmeye ve eğlenmeye geldiklerini söyledi.

        Ziyaret ettikleri Çalyan Gölü'nün çok güzel olduğunu ifade eden Basan, "Burası muhteşem bir yer, her tarafta kar var. Çadırımızı kurduk, birkaç gün kalacağız." dedi.

        Abdurrahman Durak da arkadaşlarıyla Faraşin Yaylası'nda kamp yaparak doğanın tadını çıkardıklarını dile getirdi.

        Yayladaki doğal güzelliklere hayran kaldıklarını belirten Durak, bölgenin özellikle yaz aylarında görülmeye değer olduğunu anlattı.

        Durak, "Platolar, vadiler, dağlar, Çalyan Gölü ve ovaları görmeye geldik. Çok güzel manzaralar var. Müthiş manzaralar ve doğayla iç içe yaşıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor

        Benzer Haberler

        Kayıp Erkan Sak için yapay zeka destekli arama 8'inci gününde
        Kayıp Erkan Sak için yapay zeka destekli arama 8'inci gününde
        İki gece iki gün süren düğünde 35 koyun kesildi, 6 milyon lira takı takıldı...
        İki gece iki gün süren düğünde 35 koyun kesildi, 6 milyon lira takı takıldı...
        Vali Ekici: "15 Temmuz hain darbe girişimi milletin iradesiyle tarihe gömül...
        Vali Ekici: "15 Temmuz hain darbe girişimi milletin iradesiyle tarihe gömül...
        Şırnak'ta 107 metrelik Türk bayrağıyla 15 Temmuz yürüyüşü
        Şırnak'ta 107 metrelik Türk bayrağıyla 15 Temmuz yürüyüşü
        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüy...
        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüy...
        Çayda kaybolan Erkan 1 haftadır aranıyor
        Çayda kaybolan Erkan 1 haftadır aranıyor