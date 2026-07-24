Faraşin Yaylası'nda yağışlarla yeşeren meralar hayvanlarda süt verimini artırdı

EKREM PAYAN/FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda bol yağışlarla yeşeren meralar, hayvanlarda süt verimini artırdı.



Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla her yıl besicilerin tercihi oluyor.



Farklı il ve ilçelerden yaylaya çıkan besiciler, meralarda otlattıkları hayvanlarından elde ettikleri sütle peynir ve yoğurt üreterek geçimlerini sağlıyor.



Bu yıl beklenenin üzerinde yağış alan yayladaki meralarda su kaynaklarının çoğalması ve ot çeşitliliğinin artması sayesinde küçükbaş hayvanlar daha kaliteli besleniyor. Bu sayede hayvanlarda da süt verimi arttı.



- "Diğer yıllara nazaran bu yıl çok kar yağdı"



Besicilerden İsmet Arslan, AA muhabirine, Faraşin Yaylası'nın hayvancılık açısından çok uygun bir yer olduğunu söyledi.



Faraşin Yaylası'nın çıktıkları diğer yaylalardan daha verimli olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:



"Buranın havasını, suyunu ve ot çeşidini gittiğimiz hiçbir yerde görmedik. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Bu yıl çok fazla kar yağdığı için su bol. Süt verimimiz diğer yıllara göre yaklaşık 10 kat arttı. Çevremizde halen kar var, her taraf yemyeşil. Koyunlarımız kar suyundan faydalanıyor. Burada otlayan hayvanın eti daha lezzetli ve güzeldir. Faraşin Yaylası'nda yetişen hayvan diğer hayvanlardan da daha değerlidir."



- "Serin ve yeşilliği bol olduğu için burayı tercih ediyoruz"



Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen besici Nuri Baykara da 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını dile getirerek, mayıs ayının sonunda yola çıktıklarını ve bir aylık yolculuktan sonra Faraşin Yaylası'na vardıklarını belirtti.



Ekim ayına kadar yaylada kalacaklarını ifade eden Baykara, "Serin ve yeşilliği bol olduğu için burayı tercih ediyoruz. Geçen yıllara göre 1 ay gecikmeli geldik çünkü bu yıl çok yağışlı ve karlı geçti. Burası verimli bir yer, memnunuz. Temmuz ayındayız ama burada halen kar var. Bazen ağustos ayına kadar kar yerde kalıyor." dedi.



Gülizar Yıldız ise hayvanlarını günde iki kez sağdıklarını anlattı.



Hayvanların sütünden peynir ve yoğurt elde ederek geçimlerini sağladıklarını belirten Yıldız, "Bizim işimiz hayvancılık. Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Sabah namazından sonra kalkıyoruz akşama kadar hayvanlarla ilgileniyoruz. Çok zorlu ve meşakkatli ama bizim yaz kış işimiz bu şekilde. Bu yıl yağış çok olduğu için süt verimi iyi." ifadelerini kullandı.

