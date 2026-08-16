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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri GÜNCELLEME - Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

        GÜNCELLEME - Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kızın cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kızın cesedine ulaşıldı.

        Akdizgin köyü mevkisinde ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapan Yeşim İ. ile 3 arkadaşı serinlemek için nehre girdi.

        Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 4 kişiden 3'ü çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Akıntıya kapılan Yeşim İ. ise bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, genç kızı bulmak için nehirde çalışma başlattı.

        Nehirdeki su debisinin düşürülerek, arama ve kurtarma çalışmalarının daha iyi koşullarda yapılabilmesi amacıyla Ilısu Barajı'nın kapakları kapatıldı.

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        Ekipler, Yeşim İ'nin cansız bedenini kaybolduğu yerin yaklaşık 400 metre aşağısında buldu.

        Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Güçlükonak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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