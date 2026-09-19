HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldı

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin Şırnak İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Ramanlı, amaçlarının daha iyiye, daha adil olana ve kardeşliği güçlendirecek bir anlayışa ulaşmak olduğunu söyledi.

Memleket ve millet için çalışanlara yardımcı olmaya, destek vermeye ve yapılan doğru işleri takdir etmeye gayret ettiklerini belirten Ramanlı, yanlış gördükleri hususları da uygun bir üslupla dile getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Ramanlı, bunun yeni bir umut ve yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

REKLAM

Ramanlı, şunları kaydetti:

"Hayırda yarışıp iyilikte yardımlaşmayı sürdürürsek memleketimize de en büyük iyiliği yapmış oluruz. Allah bizi birbirimize kardeş kıldı. İster Türk, ister Arap, ister Kürt olsun hepimiz onun kullarıyız ve bu ortak memlekette aynı kaderi paylaşıyoruz."

Tek listeyle gidilen kongrede Nasuh Sevinik, HÜDA PAR Şırnak İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Yahya Oğraş, Mahmut İrtem ve Mehmet Şah Gültekin ile bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.​​​​​​​