Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldı

        HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldı

        HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin Şırnak İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 17:39 Güncelleme:
        HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldı

        HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin Şırnak İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Ramanlı, amaçlarının daha iyiye, daha adil olana ve kardeşliği güçlendirecek bir anlayışa ulaşmak olduğunu söyledi.

        Memleket ve millet için çalışanlara yardımcı olmaya, destek vermeye ve yapılan doğru işleri takdir etmeye gayret ettiklerini belirten Ramanlı, yanlış gördükleri hususları da uygun bir üslupla dile getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Ramanlı, bunun yeni bir umut ve yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Ramanlı, şunları kaydetti:

        "Hayırda yarışıp iyilikte yardımlaşmayı sürdürürsek memleketimize de en büyük iyiliği yapmış oluruz. Allah bizi birbirimize kardeş kıldı. İster Türk, ister Arap, ister Kürt olsun hepimiz onun kullarıyız ve bu ortak memlekette aynı kaderi paylaşıyoruz."

        Tek listeyle gidilen kongrede Nasuh Sevinik, HÜDA PAR Şırnak İl Başkanlığına seçildi.

        Kongreye, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Yahya Oğraş, Mahmut İrtem ve Mehmet Şah Gültekin ile bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!

        Benzer Haberler

        İdil'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        İdil'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Şırnak'ta spor ve gençlik yatırımları incelendi
        Şırnak'ta spor ve gençlik yatırımları incelendi
        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, Cizre'de hasta ziyaretinde bulundu
        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, Cizre'de hasta ziyaretinde bulundu
        5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 21 Eylül'de Şırnak'ta başlayacak
        5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 21 Eylül'de Şırnak'ta başlayacak
        Cizre'de "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"nden faydalanan kadın y...
        Cizre'de "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"nden faydalanan kadın y...
        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, Cizre-Silopi kara yolundaki çalışmaları...
        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, Cizre-Silopi kara yolundaki çalışmaları...