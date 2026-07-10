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        Kilometrelerce uzaktan gönderilen mektuplar Şırnak'ta Mehmetçik'e moral oldu

        EKREM PAYAN/BERAT BAŞTUĞ - Konya'da lise öğrencilerinin yazıp gönderdiği duygu dolu mektuplar Şırnak'ın İdil ilçesinde vatan hizmeti yapan Mehmetçik'e moral kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Kilometrelerce uzaktan gönderilen mektuplar Şırnak'ta Mehmetçik'e moral oldu

        EKREM PAYAN/BERAT BAŞTUĞ - Konya'da lise öğrencilerinin yazıp gönderdiği duygu dolu mektuplar Şırnak'ın İdil ilçesinde vatan hizmeti yapan Mehmetçik'e moral kattı.

        Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri vatan nöbetindeki Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygularını anlatan mektuplar yazdı.

        Öğrencilerin yazdığı 60 mektup ile Mehmetçik'in kış aylarında giymesi için alınan atkı ve berelerin bulunduğu paketler İdil İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığına ulaşan mektuplar ile atkı ve bereler askerlere dağıtıldı.

        Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Yalçın, Konya'daki lise öğrencisi Elif Zümra Çelik'in gönderdiği mektubu okudu.

        - "Öğrenciler her satırında vatan sevgisini dile getirmişler"

        İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Deniz Kurt, AA muhabirine, Konya'daki Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin gönderdiği 60 mektup ile askerlerin kış aylarında giymesi için gönderilen atkı ve bereleri teslim aldıklarını belirterek, okul idaresi ve öğretmenler ile mektupları kaleme alan öğrencilere minnettar olduklarını söyledi.

        Gönderilen mektuplar ile atkı ve bereler için teşekkür eden Kurt, "Zor bir coğrafyada görev yapmamıza rağmen milletimizin, vatandaşlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Geleceğimizin teminatı genç arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin böyle anlamlı bir jest yapması ayrıca mutluluk kaynağı oldu. Öğrenci kardeşlerimiz mektupların her satırında vatan sevgisini, güvenlik güçlerine olan saygılarını dile getirmişler." dedi.

        Jandarma Teşkilatının 187. yılını kutladıklarını ifade eden Kurt, her zaman milletin destek, sevgi ve teveccühüne mazhar olan teşkilatın, kendisine tevdi edilen görevi her zaman olduğu gibi bugün de başarma azim ve kararlığında olduğunu kaydetti.

        Binbaşı Kurt, "Teşkilatımız başta terörle mücadele olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik suçlar, siber ve trafik olmak üzere birçok alanda bölgesinde etkin bir şekilde görevini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

        - "Duyarlı, vatanını seven bireylerin yetişmesi bizleri umutlandırıyor"

        Jandarma Uzman Çavuş Onur Kaya da öğrencilerin böyle anlamlı bir davranışta bulunmasının kendilerini çok etkilediğini, moral ve motivasyonlarını artırdığını söyledi.

        "Kilometrelerce uzaktan gelen bu duygu dolu destek mesajları hepimiz için mutluluk kaynağı oldu." diyen Kaya, gençlerin güvenlik güçlerine duyduğu sevgi ve duyarlılığın kendilerini hem duygulandırdığını hem de gururlandırdığını belirtti.

        Kaya, "Bu tür desteklerle milletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissettiriyorlar. Başta bu düşünceyi ortaya koyan öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin böylesine duyarlı, vatanını seven, milli değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişiyor olması bizleri geleceğimiz açısından umutlandırıyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, onları sevgi ile selamlıyoruz." diye konuştu.

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