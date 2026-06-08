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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şehit özel harekat polisi Karapınar'ın ismi Şırnak'ta açılan kütüphanede yaşatılacak

        Şehit özel harekat polisi Karapınar'ın ismi Şırnak'ta açılan kütüphanede yaşatılacak

        Şırnak'ta, şehit özel harekat polisi Ali Karapınar adına okulda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Şehit özel harekat polisi Karapınar'ın ismi Şırnak'ta açılan kütüphanede yaşatılacak

        Şırnak'ta, şehit özel harekat polisi Ali Karapınar adına okulda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Şırnak Anadolu Lisesi'nde "Kahramanın Gölgesinde Bir Kütüphane Projesi" kapsamında kurulan kütüphaneye, 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan özel harekat polisi Ali Karapınar'ın adı verildi.

        Kütüphanenin açılışı için okulda düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

        Çiftci, "Anadolu Lisesi öğrencilerimize sunulan bu güzel kütüphaneden öğrencilerimizin inşallah en güzel şekilde istifade edeceklerini umuyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından kesilen kurdeleyle kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Daha sonra piyano dinletisi sunulun programda, "Çanakkale Türküsü" seslendirildi.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Aktuğ, Şırnak Anadolu Lisesi Müdürü Ersun Yıldırım, özel harekat polis memurları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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