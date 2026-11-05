Silopi'de trafik uygulaması

Güzergah üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak kimlik ve belge kontrolleri yapıldı. Trafik denetimlerinin bir diğer ayağını ise hız kontrolleri oluşturdu. Yolda konumlandırılan mobil radar aracılığıyla güzergahtan geçen araçların hız denetimleri yapıldı. Güvenlik güçleri, trafik kurallarına riayet edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

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