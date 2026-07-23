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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı haziran ayında 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı haziran ayında 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı haziran ayında 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bin 205 oldu.

        Geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiği 661, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği de 378 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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