Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı haziran ayında 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 35 bin 205 yolcuya hizmet verdi.



Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini paylaştı.



Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bin 205 oldu.



Geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiği 661, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği de 378 ton olarak gerçekleşti.



