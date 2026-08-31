Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı temmuz ayında 41 bin 166 yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, geçen ay 41 bin 166 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 41 bin 166 oldu.

Uçak trafiği iç hatlarda 765 olurken, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise 478 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın 7 ayında 256 bin 586 yolcuya hizmet verilirken, uçak trafiği 3 bin 561, yük trafiği ise 2 bin 960 ton olarak gerçekleşti.