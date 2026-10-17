Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

        Şırnak Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

        Şırnak Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundan güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

        Kuvvetli rüzgarın gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ifade edilen paylaşımda, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Cizre'de engellilerden yapay zekayla engelsiz iletişim
        Cizre'de engellilerden yapay zekayla engelsiz iletişim
        Devletten aldıkları yüzde 50 hibe ile ailelerin kurduğu seralar gelir kayna...
        Devletten aldıkları yüzde 50 hibe ile ailelerin kurduğu seralar gelir kayna...
        Şırnak'taki merkez 4 yılda yaklaşık 10 bin kadına hizmet verdi
        Şırnak'taki merkez 4 yılda yaklaşık 10 bin kadına hizmet verdi
        Tarihin izinden giden Şırnaklı öğrenciler Malazgirt kampına uğurlandı
        Tarihin izinden giden Şırnaklı öğrenciler Malazgirt kampına uğurlandı
        Cizreli öğrencilerden TEKNOFEST'te büyük başarı
        Cizreli öğrencilerden TEKNOFEST'te büyük başarı
        Cizre'de minik eller israfı önlemek için bilinçleniyor
        Cizre'de minik eller israfı önlemek için bilinçleniyor