Şırnak Valisi Birol Ekici'den Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Köroğlu'na ziyaret

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Köroğlu, kentin huzur ve adalet ortamına katkı sunan protokol üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

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