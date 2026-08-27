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        Şırnak Valisi Birol Ekici'den Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Köroğlu'na ziyaret

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Şırnak Valisi Birol Ekici'den Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Köroğlu'na ziyaret

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu'nu ziyaret etti.

        Vali Ekici, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık ile Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Köroğlu'na ziyarette bulundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Köroğlu, kentin huzur ve adalet ortamına katkı sunan protokol üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

        Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da yer aldı.

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