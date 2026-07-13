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        Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı yapıldı

        Şırnak'ta "İrade bizim zafer bizim" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı yapıldı

        Şırnak'ta "İrade bizim zafer bizim" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirildi.

        Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ve Şırnak Belediyesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Vali Birol Ekici, yaptığı konuşmada, 10 yıl önce 15 Temmuz'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde vatandaşların büyük bir duruş sergileyerek bertaraf edildiğini söyledi.

        15 Temmuz gibi darbe girişimlerine karşı her zaman milletçe uyanık olmak zorunda olduklarını ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "En önemlisi emperyalist güçlerin araçlarından uzak durmamız gerekiyor. Bugün birlik ve beraberliğimizde son 10 yılda çok önemli mesafeler katettik. Bizim milletimizi kullanmak için var güçleriyle çalışıyorlar, emperyalizm boş durmuyor, uyanık olmak zorundayız. Bugünleri anmak zorundayız, hatırlamak durumundayız. FETÖ darbe girişiminin kalıntılarıyla mücadele etmek durumundayız. Allah bize böyle bir günü bir daha yaşatmasın. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin."

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka da 15 Temmuz'un bu milletin iradesine zincir vurulamayacağının bütün dünyaya ilan edildiği gecenin adı olduğunu dile getirdi.

        O gece milletin cesaretiyle tankın karşısına sarsılmaz bir inançla çıktığını aktaran Yarka, "Meydanlara çıkan milyonlarca kişi sadece bir darbe girişimini engellemedi aynı zamanda bayrağına, ezanına, vatanına ve geleceğine sahip çıkacağını bütün dünyaya gösterdi. 15 Temmuz, milletimizin birlik olduğunda neleri başarabileceğinin en güçlü göstergelerinden biri olarak hafızalara kazındı." dedi.

        ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise 15 Temmuz darbe girişiminin ülkenin bağımsızlığını hedef alan bir girişim olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Ülke yönetimimiz ve halkımız bağımsızlık konusunda çok derin tecrübelere sahip bir millet. Tarihte tam bağımsızlığını ilan eden devlet sayısı 3'ü, 5'i geçmez. Tabii bağımsızlığın da bir bedeli var. Bağımsız olmak için öncelikle ekonomik ve askeri açıdan çok güçlü olmak lazım. Bunun temelinde birlik var, o birliği elde edemeden güçlü olamazsınız. İnşallah benzer hadiseleri yaşamayız, birliğimizi, dirliğimizi daha güçlü tutarız."

        Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları ile öğrenciler çeşitli marş ve türküler seslendirdi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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