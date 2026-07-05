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        Şırnak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Şırnak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 61 AIH 284 plakalı pikap, Çalışkan beldesi mevkisinde taksi ile otomobile çarptı.

        Kazanın etkisiyle pikap ve taksi devrildi, otomobil ise yoldan çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde pikaptaki Mülkiye U'nun hayatını kaybettiği belirlendi, araçlardaki 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Silopi ve Cizre ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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