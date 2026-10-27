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        Şırnak'ta 3 yaşındaki kızın üzerine kaynar su döküldü

        Şırnak'ın Kumçatı beldesinde banyo için su ısıtıldığı esnada kaynar kazan, 3 yaşındaki kızın üzerine döküldü. Küçük çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Şırnak'ta 3 yaşındaki kızın üzerine kaynar su döküldü

        Şırnak'ın Kumçatı beldesinde banyo için su ısıtıldığı esnada kaynar kazan, 3 yaşındaki kızın üzerine döküldü. Küçük çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.

        İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan İ.A.T. (3), banyo için su ısıtıldığı sırada kaynar su dolu kazanın devrilmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar meydana gelirken, ailesi vakit kaybetmeden harekete geçti. Ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.A.T., burada tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun takip edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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