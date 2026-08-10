Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

        Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.

        Damlabaşı köyündeki bahçesinde üzüm toplamak için ağaca çıkan Mehmet Selim K. (53), dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçla ulaşımın sağlanamadığı bölgeden sedyeyle alınan yaralı, yaklaşık 10 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Güçlükonak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta aranan 25 şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
        Şırnak'ta aranan 25 şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
        Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılığa büyük darbe: 82 milyon liralık kaçak ürün...
        Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılığa büyük darbe: 82 milyon liralık kaçak ürün...
        Şırnak'ta 6,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi 1 şüpheli tutuklan...
        Şırnak'ta 6,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi 1 şüpheli tutuklan...
        Şırnak'ta akrabalar arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı
        Şırnak'ta akrabalar arasında kavga: 1'i ağır 2 yaralı
        Şırnak'taki TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda dereceye girenler, Batman'daki...
        Şırnak'taki TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda dereceye girenler, Batman'daki...
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı