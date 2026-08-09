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        Şırnak'ta ambulans helikopter zehirlenen 2 yaşındaki çocuk için havalandı

        Şırnak'ta içtiği gaz lambası yağından zehirlenen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Şırnak'ta ambulans helikopter zehirlenen 2 yaşındaki çocuk için havalandı

        Şırnak'ta içtiği gaz lambası yağından zehirlenen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        M.D, ailesi tarafından gaz lambası yağı içtiği gerekçesiyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        Yapılan tetkiklerde M.D'de kimyasal zehirlenme tespit edildi.

        Bunun üzerine çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

        Ambulansla 23. Piyade Tümen Komutanlığına götürülen M.D, burada bekletilen ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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